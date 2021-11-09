شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة سهير البابلى:فتحت عينيها وابتسمت عندما رددنا القرآن والمديح النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتوررضا طعيمة المفكر والمحاضر الدولى فى علم التربية والاتزان وزوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى عن تطورات الحالة الصحية للفنانة، مؤكداً أنها لازالت فى حالة حرجة، وقال طعيمة فى تصريحات خاصة لليوم السابع:" الحاجة سهير بنفس حالتها مفيش تحسن ولكن أول أمس كنت أنا وزوجتى نيفين نقرأ إلى جوارها القرآن بصوت مرتفع فبدأت تتحرك".

وتابع زوج ابنة الفنانة الكبيرة قائلاً :"رددنا بعدها بردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحت عينيها للحظات ونظرت لنا وابتسمت ، حتى أن الممرضات تعجبن ووقفن معنا يرددن " مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم"

وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلى أنها كانت تحب بردة البوصيرى ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن وتفرح كثيرا عند ترديدها بصوتها الجميل .

وأضاف طعيمة فى تصريحاته لليوم السابع:" قبل دخول الحاجة سهير فى الغيبوبة كانت تردد عبارة : ياودود ياودود ياخالق ياموجود صل على الحبيب المحبوب"



سهير البابلى



زو ج ابنة سهير البابلى

وكشف زوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى كيف تطورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة وتفاصيل الساعات التى قضتها قبل دخولها فى غيبوبة السكر، موضحاً :" تعرضت الحاجة سهير لاضطراب فى معدلات السكر، ولاحظنا تدهور صحتها، ورغم ذلك وتوضأت وأدت الصلاة وبعدها مباشرة دخلت فى غيبوبة ، أى أنها دخلت الغيبوبة وهى على وضوء وبعد أن أدت فريضة الصلاة"

وترقد الفنانة الكبيرة حبيبة الملايين حالياً فى الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات ، وأكدت ابنتها نيفين الناقورى أن حالتها مستقرة ولكنها لازالت حرجة .