شكرا لقرائتكم خبر عن فنانو مصر ينعون الراحل أحمد خليل: "أحد برنسات الوسط الفنى وهادئ الطباع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من الفنانين، الفنان الكبير أحمد خليل، الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما، متأثر باصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

ونعاه الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، الذى قال فى تغريده عبر تويتر :"لم نتواصل منذ سنوات طويلة، لكنه كان في فترة الشباب ضمن شلة قهوة على بابا مساء وأحيانا لاباس صباحا، كان أحد برنسات الوسط الفني، لطيف المعشر هادئ الطباع رزينا، إلى جانب حضوره الفني اللافت في كل شخصية يؤديها، رحم الله الفنان الكبير أحمد خليل وخالص العزاء لأسرته وللساحة الفنية".



نبيل الحلفاوى

ومن جهته، قال الفنان أكرم حسنى: "إن لله وإنا إليه راجعون، الفنان القدير أحمد خليل في ذمة الله، نسألكم الدعاء".



أكرم حسنى

فيما، قال الفنان أحمد صلاح حسنى :"وداعا للفنان الكبير أحمد خليل.. إنسان و فنان جميل ومحترم تشرفت بالعمل معه في مسلسل الفتوة، في الجنة إن شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون".



أحمد صلاح حسنى

ويشار إلى أن الفنان أحمد خليل أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، بفيروس كورونا وشيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم عقب صلاة الظهر.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.