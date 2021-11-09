شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنعى أحمد خليل:إنسان راقٍ وممثل عظيم شاركته فى أهم أعمال العمر كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة ليلى علوى، الفنان القدير الراحل أحمد خليل، الذى وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن الكلمات تعجز على رثاء الفنان الراحل وأنه كان واحدا من أعظم الفنانين التى عملت معهم.



ليلى علوى وأحمد خليل فى حديث الصباح والمساء

ونشرت ليلى، صورتين جمعتها بالفنان الراحل، منها واحدة من كواليس مسلسل حديث المساء، قائلة: "تعجز الكلمات عن نعى ورثاء فنان عملت معاه عمل واحد من أهم أعمال العمر كله فى حديث الصباح والمساء، كانت أول مرة بتعامل معاه لكن اكتشفت ممثل حقيقى صادق وعبقرى وانسان راقى جدا فى تعاملاته، حقيقى من أعظم الناس اللى اشتغلت معاهم".



ليلى علوى وأحمد خليل

وأضافت ليلى: "مش قادره أصدق من كتر ما بحبه وبفتكر كل لحظة خير معاه، رحمة الله على الفنان العظيم أحمد خليل وربنا يصبر زوجته الجميلة وأهله وأحبابه، وداعا عطا المراكيبى، أحلى عطا فى حياتى".





وتوفى الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" فى موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.