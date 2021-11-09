شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وأحمد صلاح حسنى وفتحى عبد الوهاب ينعون أحمد خليل:"فقدنا رمز كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن، الفنان أحمد خليل الذى توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا ، وغردت النجمة يسرا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم رمز كبير من أغلى و أنقى و أحب الناس لقلبي حبيبي الفنان القديرأحمد خليل، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبروالسلوان".



يسرا

وكتب النجم أحمد صلاح حسنى، قائلا:" وداعا للفنان الكبير احمد خليل ... إنسان و فنان جميل ومحترم تشرفت بالعمل معه في مسلسل الفتوه في الجنه ان شاء الله وان لله وان اليه راجعون" .



أحمد صلاح حسنى

وقال النجم فتحى عبد الوهاب:" ألف رحمة ونور يا أستاذ"، وكتبت النجمة نور" رحم الله الفنان الكبير أحمد خليل و خالص العزاء لاسرته و محبيه".



فتحى عبد الوهاب



نور

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.