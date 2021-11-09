شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفنى للمسرح ينعى أحمد خليل: ترك أعمالا فنية متميزة ستظل خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى البيت الفنى للمسرح الفنان أحمد خليل، الذى توفى صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث نشر البيت الفني للمسرح بيانا عبر حسابه على "فيس بوك"، جاء كالآتى: "ينعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفنى للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أحمد خليل، الذى وافته المنية، تاركا رصيدا مهما وشديد التميز من الأعمال الفنية سواء فى الدراما التليفزيونية أو فى السينما، ستظل خالدة فى ذاكرتنا جميعا، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".



حساب البيت الفنى للمسرح ينعى احمد خليل

وتوفى الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.