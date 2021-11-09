شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على جثمان الفنان أحمد خليل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة علي جثمان الفنان أحمد خليل التى أقيمت بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، الذى توفى اليوم عن عمر ناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا

وحضر لتأدية صلاة الجنازة كل من الفنان شريف سلامة، والفنان الشاب حازم إيهاب، بالاضافة إلي تواجد عدد كبير من عائلة الفنان أحمد خليل، فضلا عن بعض أصدقائه وأصدقاء شقيقه رجل الأعمال مدحت خليل.

وأصيب أحمد خليل فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حالياً للفنان الراحل أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم.