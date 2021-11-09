شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تقف دقيقة حداد على أحمد خليل خلال ندوة توقيع كتابها بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة الاحتفال بتوقيع كتاب "المتمردة" بفعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته السادسة دورة "سميحة أيوب"، الوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل أحمد خليل والذى وافته المنية صباح اليوم، وأكدت أنه لولا وجودها بالمهرجان لما تأخرت لحظة عن حضور مراسم الدفن والجنازة.



الندوة

وتوفى الفنان أحمد خليل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وأحمد خليل أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتشيع جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم عقب صلاة الظهر.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحى، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهى يوم 11 من نفس الشهر.



الندوة