شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة أول الحاضرين فى جنازة الراحل أحمد خليل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على المشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل أحمد خليل، وتأدية صلاة الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر منذ قليل الفنان شريف سلامة والفنان حازم إيهاب إلى المسجد استعداداً لصلاة الجنازة، كما يتواجد عدد كبير من عائلة الفنان أحمد خليل، فضلا عن بعض أصدقائه وأصدفاء شقيقه رجل الأعمال مدحت خليل.

وأصيب أحمد خليل فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

ويُعرض حالياً للفنان الراحل أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم.