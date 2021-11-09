” أحلى عطا في حياتي ” .. ليلى علوي ترثي الفنان أحمد خليل بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 05:48 مساءً - نعت الفنانة ” ليلى علوي ” وفاة الفنان ” أحمد خليل ” الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز ال 80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

فنشرت ليلى علوي صورة برفقة الفنان الراحل خلال استضافتهما ببرنامج ” صاحبة السعادة ” وصورة أخرى من العمل الوحيد الذي جمعهما وهو مسلسل حديث الصباح والمساء .

وكتبت في تعليقها على الصور متحدثة عنه وعن ذكرياتها معه : ” تعجز الكلمات عن نعي ورثاء فنان عملت معاه عمل واحد من أهم أعمال العمر كله في حديث الصباح والمساء .. كانت أول مرة بتعامل معاه لكن اكتشفت ممثل حقيقي صادق وعبقري وإنسان راقي جدا في تعاملاته ” .

وتابعت ليلى علوي : ” حقيقي من أعظم الناس اللي اشتغلت معاهم .. مش قادرة أصدق من كتر ما بحبه وبفتكر كل لحظة خير معاه .. رحمة الله على الفنان العظيم أحمد خليل وربنا يصبر زوجته الجميلة وأهله وأحبابه .. وداعا عطا المراكيبي .. أحلى عطا في حياتي ” .