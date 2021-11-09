تشييع جثمان أحمد خليل وسط غياب النجوم.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 05:48 مساءً - شُيّعت بعد صلاة ظهر الثلاثاء جنازة الفنان المصري الراحل أحمد خليل، 80 عامًا، الذي غيّبه الموت صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، أصيب به قبل أيام قليلة.

وشارك في الجنازة عدد قليل من النجوم كان منهم شريف سلامة وحازم إيهاب، بالإضافة إلى أصدقاء الراحل وعائلته، ودُفن بمقابر العائلة بمنطقة البساتين.

وسيطرت حالة من الحزن في الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن وفاة أحمد خليل، فقد نعاه العديد من النجوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل،

وكان قد توفى الفنان الكبير أحمد خليل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما متأثر باصابته بفيروس كورونا.

وبحسب مواقع مصرية، فإن الراحل أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية “حكايتى مع الزمان” من مسلسل “إلا أنا” الذى يعرض على قناة “dmc”.