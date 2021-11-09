فن ومشاهير

"تغمده الله بواسع رحمته".. رانيا يوسف تنعي أحمد خليل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ، الفنان أحمد خليل، الذي رحل اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس .

ونشرت رانيا صورة الراحل أحمد خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنان الكبير أحمد خليل، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان".

وعانى الفنان القدير أحمد خليل، من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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