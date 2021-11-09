"وداعا عطا المراكيبي".. ليلى علوي تنعي أحمد خليل بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان الكبير أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت علوي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورتين لها مع الراحل، الأولى من مسلسلهما "حديث الصباح والمساء" عام 2001، والثانية من حوار جمعهما في برنامج "صاحبة السعادة" فبراير عام 2020.

وعلّقت: "تعجز الكلمات عن نعي ورثاء فنان عملت معاه عمل واحد من أهم أعمال العمر كله في حديث الصباح والمساء، كانت أول مرة بتعامل معاه لكن اكتشفت ممثل حقيقي صادق وعبقري وإنسان راقي جدا في تعاملاته.. حقيقي من أعظم الناس اللي اشتغلت معاهم، مش قادرة أصدق من كتر ما بحبه وبفتكر كل لحظة خير معاه".

أضافت: "رحمة الله على الفنان العظيم أحمد خليل وربنا يصبر زوجته الجميلة وأهله وأحبابه.. وداعا عطا المراكيبي.. أحلى عطا في حياتي".

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٨٠ عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وترك الفنان الراحل عددا من الأعمال التي لا تُنسى أبرزها: "حديث الصباح والمساء، امرأة من زمن الحب، محمود المصري، كوكب الشرق، بوابة الحلواني، ضد الحكومة، جاءنا البيان التالي" وغيرها من الأعمال.