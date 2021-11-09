عناق بين سعد لمجرد وإليسا في أحدث ظهور لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، صورة له مع النجمة اللبنانية إليسا.

وظهر لمجرد وإليسا في الصورة التي نشرها الأول عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهما يتعانقان.

وعلّق لمجرد على صورته مع إليسا، قائلا: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بك عزيزتي إليسا، أنت جميلة من الداخل والخارج، بسيطة ومتواضعة، آمل حقًا أن أراك قريبًا حبيبتي".

بينما ردت إليسا قائلة: "حبيبي للغاية".

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا حفلا بمسرح الأولمبيا الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

بينما أخر أعمال سعد لمجرد فيديو كليب أغنية "أنتي حياتي"، والتي تعاون خلالها مع فرقة "كاليما".