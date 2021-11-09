محمد أنور ينعي أحمد خليل بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان محمد أنور، الفنان الكبير أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أنور، عبر حسابه على تويتر: "‏‏البقاء لله في وفاة الفنان الكبير ‎أحمد خليل.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة..إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٨٠ عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وترك الفنان الراحل عددا من الأعمال التي لا تُنسى أبرزها: "حديث الصباح والمساء، امرأة من زمن الحب، محمود المصري، كوكب الشرق، بوابة الحلواني، ضد الحكومة، جاءنا البيان التالي" وغيرها من الأعمال.