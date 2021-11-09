"ألف رحمة ونور يا أستاذ".. فتحي عبد الوهاب ينعي أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب عبد الوهاب، عبر حسابه على موقع تويتر: "ألف رحمة ونور يا أستاذ".

ورحل عن عالمنا، صباح الثلاثاء، الفنان أحمد خليل، عن عمر 80 عاما.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.