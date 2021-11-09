"أحد أيقونات الفن المصري".. وزيرة الثقافة تنعي أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير أحمد خليل، الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر عن عمر يناهز 80 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا.

وزيرة الثقافة نعت الفنان الراحل في بيان صحفي، جاء فيه أن الراحل أحد أيقونات الفن المصري، ونجح في تجسيد العديد من القضايا الاجتماعية خلال رحلته الفنية الطويلة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الفنان القدير أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم بالمعهد العالي للتمثيل قسم إخراج، تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، بعدها قدم ثلاثة أفلام، ثم سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، عاد إلى العمل الدرامي المصري وقدم قرابة 300 عملا فنيا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد خليل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب ظهر اليوم الثلاثاء.