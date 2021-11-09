غياب نجوم الفن عن جنازة أحمد خليل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الكبير أحمد خليل، والذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء، إثر معاناته من فيروس كورونا، وذلك ظهر اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهدت مراسم تأدية صلاة الجنازة على أحمد خليل، غياب واضح لنجوم الفن، باستثناء شريف سلامة، وحازم إيهاب، والمخرج أحمد صقر.

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٨٠ عاما، إثر معاناته من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأصيب أحمد خليل بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا 2"، والذي شارك في بطولته مع النجمة ميرفت أمين، وكان يتبقى له 4 مشاهد خلال أحداث العمل إلا أن إصابته منعته من التصوير، مما اضطر صناع العمل لحذف هذه المشاهد مع إجراء بعض التعديلات على السيناريو الذي يكتبه أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وترك الفنان الراحل عددا من الأعمال التي لا تُنسى أبرزها: "حديث الصباح والمساء، امرأة من زمن الحب، محمود المصري، كوكب الشرق، بوابة الحلواني، ضد الحكومة، جاءنا البيان التالي" وغيرها من الأعمال.