20 صورة من جنازة الفنان أحمد خليل بمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الكبير أحمد خليل، والذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء، إثر معاناته من فيروس كورونا، وذلك ظهر اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتواجد في الجنازة الفنان شريف سلامة والمخرج أحمد صقر وغيرهما، بينما غاب عنها النقيب الدكتور أشرف زكي لتواجده بمهرجان شرم الشيخ للمسرح.

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٨٠ عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وترك الفنان الراحل عددا من الأعمال التي لا تُنسى أبرزها: "حديث الصباح والمساء، امرأة من زمن الحب، محمود المصري، كوكب الشرق، بوابة الحلواني، ضد الحكومة، جاءنا البيان التالي" وغيرها من الأعمال.

وأصيب أحمد خليل بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" والذي شارك في بطولته مع النجمة ميرفت أمين، وكان يتبقى له 4 مشاهد خلال أحداث العمل إلا أن إصابته منعته من التصوير، مما اضطر صناع العمل لحذف هذه المشاهد مع إجراء بعض التعديلات على السيناريو الذي يكتبه أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.