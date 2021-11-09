رئيس القاهرة السينمائي: نحتاج إلى دعم وميزانية أكبر.. ونرعى 15 عملا فنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان يحتاج إلى دعم وميزانية أكبر ومحاولة توفيق دعم من القطاع الخاص مع تفهم أولويات الدولة للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة، مشيرا إلى أنهم يبحثون عن بدائل في موارد القاهرة السينمائي.

وكشف حفظي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، عن أن المهرجان ينفق أقل من المهرجانات العربية كثيرا ويحتاج دعم أكبر.

وتابع: "رعاة مهرجان القاهرة السينمائي يثنون على رؤية الإدارة الحالية للحدث، والمهرجان يرعى 15 عملا فنيا ماليا ويقدم جوائز 300 ألف دولار"، لافتا إلى أن المهرجان يدعو ما لا يقل عن 300 ضيف أجنبي ويتحمل جميع نفقاتهم، مشددا على أن المهرجان يحتاج دعاية وتسويق أكبر له.

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).