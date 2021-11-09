شاهد| صورة نادرة للفنان أحمد خليل في شبابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

عن عمر يناهز 80 عاما؛ رحل الفنان الكبير أحمد خليل، صباح اليوم الثلاثاء، عن عالمنا، إثر معاناة من الإصابة بفيروس كورونا خلال أيامه الأخيرة، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

أحمد خليل من مواليد الدقهلية 15 يناير 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عُيّن معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات "يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة"، حتى تم إلغاء مسرح الجيب.

عقبها قدّم ثلاثة أفلام هم "3 وجوه للحب، زهور برية، والتلاقي"، وسافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، ثم عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل "الساقية تدور"، واشتهر من مسلسلات "هوانم جاردن سيتي، حديث الصباح والمساء، وزمن عماد الدين" وغيرها.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة له من شبابه بـ"الأبيض والأسود".

وأصيب أحمد خليل بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" والذي شارك في بطولته مع النجمة ميرفت أمين، وكان يتبقى له 4 مشاهد خلال أحداث العمل إلا أن إصابته منعته من التصوير، مما اضطر صناع العمل لحذف هذه المشاهد مع إجراء بعض التعديلات على السيناريو الذي يكتبه أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.