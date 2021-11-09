محمد حفظي: فيلم "ريش" حصل على 11 جائزة دولية ورفع اسم مصر في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكد المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المعترضين على فيلم "ريش" والذين ألقوا عليه التهم لم ينظروا إليه فنيا على قدر نظرهم له من نواحي أخرى سياسية، مشيرا إلى أن الفيلم حصل على 11 جائزة دولية.

وأضاف حفظي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن فيلم "ريش" حقق مكاسب مالية قبل عرضه في السينمات من المنصات ووزارة الثقافة الفرنسية، موضحا أن الفيلم نخبوي وتم توزيعه في 13 دولة خارج الوطن العربي ودول كثيرة تتفهمه وتقدره.

وتابع: "فوز فيلم ريش بجائزة في مهرجان كان حاجة تحلق في السماء باسم مصر، والفيلم يقدم لغة سينمائية جديدة وفكرة تم تناولها بشكل سينمائي احترافي، ولجنة التحكيم في مهرجان كان أشادت به".

ونفى غضبه من الفنان شريف منير بسبب موقفه من الفيلم، قائلا: "التخوين غير مقبول، وشريف منير لم يقصد تخويني بالهجوم على فيلم ريش".

فيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري وشارك في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، وتدور أحداثه حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة. وهذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.