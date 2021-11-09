أحمد صلاح حسني ناعيا أحمد خليل: "إنسان وفنان جميل ومحترم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان أحمد صلاح حسني، الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب صلاح حسني، عبر حسابه على تويتر: "‏وداعا للفنان الكبير أحمد خليل.. إنسان وفنان جميل ومحترم، تشرفت بالعمل معه في مسلسل الفتوة.. في الجنة إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان أحمد خليل، عن عمر 80 عاما.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.