أحمد فهمي ينعي الفنان أحمد خليل ويدعو له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان أحمد فهمي، الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب فهمي، عبر حسابه على تويتر: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير ‎أحمد خليل، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان أحمد خليل، عن عمر 80 عاما.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.