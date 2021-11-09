انتهاء صلاة الجنازة على جثمان أحمد خليل بمسجد الشرطة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- عمر هشام:

انتهت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد خليل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب ظهر اليوم الثلاثاء.

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما، حيث أنه من مواليد محافظة الدقهلية 15 يناير 1941.

أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" والذي شارك في بطولته مع النجمة ميرفت أمين، وكان يتبقى له 4 مشاهد خلال أحداث العمل إلا أن إصابته منعته من التصوير، مما اضطر صناع العمل لحذف هذه المشاهد مع إجراء بعض التعديلات على السيناريو الذي يكتبه أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

أحمد خليل من مواليد الدقهلية 15 يناير 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، تخرج عام 1965، عُيّن معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات "يا طالع الشجرة، ياسين وبهية، وحب تحت الحراسة"، حتى تم إلغاء مسرح الجيب.

عقبها قدّم ثلاثة أفلام هم "3 وجوه للحب، زهور برية، والتلاقي"، وسافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك، ثم عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل "الساقية تدور"، واشتهر من مسلسلات "هوانم جاردن سيتي، حديث الصباح والمساء، وزمن عماد الدين" وغيرها.