وصول جثمان أحمد خليل لمسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- عمر هشام:

وصل جثمان الفنان الراحل أحمد خليل، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه.

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر 80 عاما، حيث أنه من مواليد محافظة الدقهلية 15 يناير 1941.

أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" والذي شارك في بطولته مع النجمة ميرفت أمين، وكان يتبقى له 4 مشاهد خلال أحداث العمل إلا أن إصابته منعته من التصوير، مما اضطر صناع العمل لحذف هذه المشاهد مع إجراء بعض التعديلات على السيناريو الذي يكتبه أمين جمال.

حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

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