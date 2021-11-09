حكايتي مع الزمان.. حكاية أحمد خليل الأخيرة التي لم تكتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان الكبير أحمد خليل، عن عمر 80 عاما، حيث أنه من مواليد محافظة الدقهلية 15 يناير 1941.

وعانى الفنان أحمد خليل، من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وأصرّ على العلاج في المنزل، حتى تدهورت حالته الصحية ونُقل أمس الاثنين لمستشفى دار الفؤاد ليخضع للعلاج اللازم، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وأصيب أحمد خليل بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتي مع الزمان" والذي يشارك في بطولته مع النجمة ميرفت أمين، وكان يتبقى له 4 مشاهد خلال أحداث العمل إلا أن إصابته منعته من التصوير، مما اضطر صناع العمل لحذف هذه المشاهد مع إجراء بعض التعديلات على السيناريو الذي يكتبه أمين جمال.

حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، من إخراج أحمد حسن.

"حكايتي مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، حيث عُرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقي وصبري فواز وجيهان خليل.