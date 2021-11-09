رفض الهندسة حبا في الفن ووصية والده له.. من هو الفنان أحمد خليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل الفنان أحمد خليل صباح اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 80 عاما، بعد مشوار فني حافل.

وحرص الفنان الراحل في حياته على تأكيد عدم صحة تاريخ ميلاده المتداول في موسوعة ويكيبيديا والتي تشير إلى أنه من مواليد شهر يوليو، موضحا أنه ولد في 15 يناير عام 1941.

وولد الراحل في محافظة الدقهلية، واسمه بالكامل أحمد محمد خليل إبراهيم، كان منذ طفولته يحب التمثيل والفن.

وبعد انتهائه من مرحلة الثانوية العامة طلب الفنان أحمد خليل، من والده أن يلتحق بمعهد السينما لكن والده قابل هذا برفض شديد فقد كان يريد أن يلتحق ابنه بكلية الهندسة، ولكنه أصر بشدة على التحاقه بمعهد السينما، وعندما علم والده بتعلقه الشديد بالفن الذي سوف يجعله يستكمل دراسته به، وافق على دخوله المعهد ولكنه طلب منه أن يلتحق بقسم الإخراج وليس التمثيل.

الفنان القدير أحمد خليل خلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "باب الخلق" الذي عُرض على شاشة النهار، تحدث عن مشواره الفني، وقال: "والدي تصور إني لو أصبحت مخرجًا فسأكون القائد ولا يمكن أن أتنازل عن مبادئي وقناعاتي، لكن بعد علمه بأني أصبحت ممثلًا نصحني بألا أتنازل، وأن أتمسك بمبادئي".

وأضاف: "خلال دراستي في المعهد، قابلت كرم مطاوع وقال لي إنه يؤسس فرقة مسرحية جديدة وطلب مني الانضمام لها بعد معرفة نتيجتي، وبالفعل بعد التخرج انضممت للفرقة وكانت تجربة شديدة الجمال، وقدمت 9 مسرحيات في عامين فقط، واستفدت كثيرًا وأنا أقف صامتًا في بعض العروض وأتعلم من الفنانين الكبار".

تخرج أحمد خليل من المعهد العالي للسينما عام 1965، ومن ثم التحق بمسرح الجيب، وهناك شارك في بطولة عدد من المسرحيات الهامة، والتي قدمت باللغة العربية الفصحى، وبعدها سافر إلى الخليج العربي، وقدم هناك عدد من الأعمال الدرامية الناجحة.

بعد عودته إلى مصر، شارك الفنان الراحل في بطولة العديد من المسلسلات، ومنها "حديث الصباح والمساء"، و"كيد النسا"، و"الركين"، و"ريش نعام"، و"خيط حرير"، و"الكيف"، و"الفتوة"، وغيرها.

زوجة ألمانية

بعد انفصاله عن الفنانة سهير البابلي، تزوج من سيدة ألمانية، وقال الفنان الراحل عن ذلك: "شقيقي استضاف إحدى الفتيات الألمان في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقررًا لها 10 أيام وامتدت لـ3 شهور، وتعرفت أمي عليها وعرفتني بها كي أتزوجها رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية، لكني بعدما رأيتها في منزلنا في أحد المرات من "ظهرها"، أعجبت بها وتزوجنا بسرعة".

وتابع: "طلبت من أسرتي عدم تعليم زوجتي للغة العربية حتى تستمر الحياة بيننا، لكنهم علموها اللغة واستمرت الحياة بيننا، وأنا لم أر شخص في حياتي يعشق مصر مثلها، كنت أستيقظ على صوت هايدي زوجتي وهي تتشاجر مع طفلتي قبل ذهابها للحضانة، وتقول لها: "بابا قال متنزلوش إلا لما تصلوا".

وأضاف: "وقت موت زوج شقيقتي، ذهبت زوجتي الألمانية لمعهد جوتة وأحضرت مصحفًا باللغة الألمانية لتقرأ القرآن على روحه، ووقتها أمي رأتها وبكت واوصتني عليها".

العمل

وعن ما يسعده قال الفنان الراحل: "قبل 40 عاما كنت أرى أن الحياة هي الأمل وتحقيق الحلم والعطاء، لكن حاليًا الشغل فقط هو ما يجعلني سعيدًا و"بيرجعني شباب".

أخر ظهور فني

أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.