منة فضالي تستغيث ونقيب الممثلين أشرف زكي يستجيب النداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

قال نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، الاثنين، إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام المصري ضد ثلاثة منتجين هم المنتج صفاء العايدي والمنتج الفني حاتم فاروق ومحمد فاروق، كما تم اتخاذ قرار بوقف التعامل معهم.

وكانت الفنانة منة فضالي قد استغاثت بنقابة المهن التمثيلية ورئيسها د. أشرف زكي وإيهاب فهمي عضو مجلس النقابة، بسبب تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي يدعى صفاء الدين عايدي، هي وأسرة فيلم جديد كان من المفترض أن يرى النور قريبا.

وأضاف زكي في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من صفاء العايدي وحاتم فاروق ومحمد فاروق، موضحا أن القرار جاء نظرا لأن المنتج لم يعط الممثلين مستحقاتهم المالية، وعدم تشغيل أعضاء النقابة، وعدم الحصول على تصريح من النقابة المختصة“.

وأوضح أن هذا القرار جاء بعدما استغاثت الفنانة منة فضالي بنقابة المهن التمثيلية، وذلك بسبب تعرضها للتهديد من جانب منتج عراقي يدعى صفاء الدين عايدي، بحسب قولها، مشيرا إلى أن الفيلم كان من المفترض أن يعرض قريبا، لولا تدخل النقابة واتخاذها قرارات سريعة ضد منتجي الفيلم.

ونشرت الفنانة منة فضالي مقطعا مصورا تتهم به القائمين على الفيلم ”بالنصب والبلطجة“.

وقالت إن منتجا اسمه صفاء الدين عايدي، عرض عليها سيناريو فيلم سينمائي، للعرض على إحدى المنصات الرقمية، وتم الاتفاق، إلا أنها فوجئت مع بدء التصوير بتغيير كاست الممثلين ووجود أشخاص لا تعرفهم، مع بعض زملائها ومن بينهم الفنان مجدي كامل، مشيرة إلى أن كثيرا من المشاركين في العمل لم يحصلوا على أجورهم، وبعد ذلك توقف الفيلم لمدة شهر كامل.

وأضافت أن المنتج قام بزيارتها في منزلها مع منتج آخر يدعى حاتم فاروق، وعرضا عليها الأزمات التي يتعرض لها الفيلم لتوضيح عدم دفع المستحقات للممثلين.

وقالت منة فضالي: ”بعدها قامت جهة الإنتاج بتغيير كل كادر العمل، ممثلين وفنيين وكل الأشخاص أمام وخلف الكاميرا، ليتهربوا من سداد أجورهم، وتعرض الكثير من طاقم الفيلم للضرب على يد شخص ”بلطجي“ استعان به المنتج وقام بحبس البعض داخل غرفة معزولة، لمجرد مطالبتهم بحقوقهم“، على حد قولها.

وتابعت: ”نحن معرضون للخطر لأن أشخاصا يهاجمون منازلنا حاليا، ولجأت لنقابة المهن السينمائية وتقدمت بشكوى“.