وفاة الفنان أحمد خليل عن 80 عاماً إثر اصابته بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 11:51 صباحاً - توفى الفنان المصري الكبير أحمد خليل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما متأثر باصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وكان أحمد خليل قد أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية “حكايتى مع الزمان” من مسلسل “إلا أنا” الذى يعرض على قناة “dmc”.

يشار إلى أن الفنان أحمد خليل، كان قد صور بعضا من مشاهده في المسلسل، داخل أحداث العمل، وذلك في أثناء اليومين الماضيين، وبعد فترة التصوير، حصل أحمد خليل على إجازة لعدم وجود مشاهد تصويره له خلال الأيام المقبلة.

وتشيع جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم عقب صلاة الظهر.