موقف كوميدي بين أحمد فهمي وشبيهه.. والأخير يقصف جبهته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم المصري أحمد فهمي، زوج الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن تعرضه لموقف كوميدي، من شبيهه “في الاسم” الفنان المصري أحمد فهمي، عضو فرقة “واما”، وذلك في مناسبة حفل عيد ميلاد الأول، حيث تلقى قالب حلوى مزيناً بصورة الثاني، وهو ما دفعه لتسجيل فيديو كوميدي يرصد خلاله ما حدث.

وبث أحمد فهمي مقطع فيديو، عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستغرام”، علق من خلاله على المواقف التي يوضع فيها بسبب تشابه الأسماء بينه وبين “فهمي واما”، فقال: “فهمي وفهمي ماشي، الناس بتتلخبط ما بيننا ماشي، لكن تورتة عيد ميلادي تجيلي عليها صورتك، ده مش لذيذ خالص”.

ولم يترك أحمد فهمي ما هو مدون أسفل الصورة من كلمات ليعلق عليها بطريقة كوميدية ومحرجة في ذات الوقت، حيث وصل قالب الحلوى مزيناً وعليه عبارة نصها: “هابي بيرث داي فيتو”، دون توضيح إن كان هذا اسم “دلع” خاصاً به، أم أنه اجتهاد ممن قاموا بتصنيع الحلوى التي قدمت إليه على سبيل “الهدية”.

وعلق أحمد فهمي، قائلاً: “فيتو دي تبوظ سمعتي، ومش حلوة عشانك، فيتو دي طرية قوي.. لو حد حيبعتلك حاجة تاني خليه يتأكد من العنوان الأول.. حبيبي”، ثم مازحه بوضع السكينة في “التورتة”، وتقطيعها محذراً إياه بقوله: “خاف بقى”.

من جانبه، خرج الفنان والمطرب أحمد فهمي عضو فريق “واما”، عن صمته للرد على موقف أحمد فهمي، الذي عرضه فيه لموقف محرج بسبب تشابه اسمه معه، حيث ظهر في مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستغرام”، قام فيه بقصف “جبهته”، كما يتردد ككلمة كوميدية بين الجمهور.

وقال أحمد فهمي، في الفيديو: “صباح الفل يا فهمي وكل سنة وانت طيب، أنا مش عارف ليه مضايق إنك بيجيلك تورتة عليها صورتي، مش أحسن من الحاجات اللي بتجيلي، يابني أنا بيجيلي أكل كلاب انت فاهم.. أكل كلاب..”.

ثم تحدث عن لقب “فيتو” ليشير من خلاله إلى أنه يطلق عليه كاسم “دلع”، فقال: “وانت لو مش عجبك فيتو، أحسن من..”، مشيراً إلى قصف جبهته، حيث سخر منه بنشر صورة كوميدية له من أحد أعماله.

وقوبل مزاح أحمد فهمي “الثنائي” بنوع من الإعجاب من جانب الجمهور، حيث تقبلوا الأمر بطريقة ساخرة وكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي، متداولين مقاطع الفيديو على نطاق واسع.