إيهاب توفيق يحصد النجاح مع لايف ستايلز في ساعات.. “انت اختياري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية الفنان المصري إيهاب توفيق الجديدة “انت اختياري” التي يتعاون من خلالها لأوّل مرّة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها على قناة الشركة في موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “انت اختياري” رواجًا واسعًا إذ تداول روّاد الإنترنت بكثافة مقتطفات منها. وتصدّر فيديو الأغنية مراتب متقدّمة قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في مصر وعدد من البلدان العربية.

وأغنية “انت اختياري” باللهجة المصرية، من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

ويحمل فيديو كليب “انت اختياري” توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث رصدت له شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان المصري الشهير وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي.