تصريح جديد لـ أليك بالدوين بعد قتله مديرة تصوير فيلمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال قضية مقتل مدير تصوير فيلم عالمي تشغل الصحافة العالمية والقضاء، ووجّه الممثل الأميركي أليك بالدوين، المعني بالقضية نداء إلى شركات إنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، ‏وناشدهم بضرورة توفير شرطي مختص ليراقب سلامة الأسلحة داخل مواقع التصوير.

وكتب بالدوين الذي أطلق النار على صديقته وقتلها بالخطأ، في تغريدته عبر حسابه في “تويتر”: “كل موقع تصوير لفيلم أو مسلسل يستخدم أسلحة سواء كانت مزيفة أو حقيقية يجب أن يكون متواجداً فيه ضابط شرطة، تعيّنه جهات الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد”.

وكان النجم العالمي قد أطلق النار أثناء بروفة تصوير مشهد من أحدث أفلامه “Rust”، في 21 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير، هالينا هتشينز، وإصابة المخرج جويل سوزا.

ولا يزال الحادث قيد التحقيق لدى الشرطة الأميركية، وقالت السلطات إنه لم يتم استبعاد أي شخص بسبب وجود اتّهامات محتملة.