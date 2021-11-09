“ويجز” يعتدي بالضرب على مراسل.. بلاغ للنائب العام ضده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المنتج ريتشارد الحاج، أنه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد مغني الراب أحمد علي، الشهير بـ”ويجز”، حمل رقم 49471، يتهمه فيه بالتعدي بالضرب على المراسل الخاص بموقعه.

وكلف الحاج، المحامي الخاص بتحريك البلاغ ضد “ويجز”، الذي بدأ في سلك المسار القانوني له، وفي انتظار التحقيقات من جانب النيابة العامة.

وحسب نص المادة 375 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف، أو الإرهاب، أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل.

وحسب البلاغ المنظور حاليًا أمام الجهات المعنية، فإن ويجز مشكو ضده، بالترويع والاتلاف وتصرفات ترتقى لدرجة البلطجة وفقًا لصريح نصوص القانون.

وتعرض المراسل لاعتداء على يد المطرب ويجز، خلال تغطيته للعرض الخاص لفيلم “فرق خبرة”، داخل أحد المولات الخاصة، وقتها تجاوز ويجز في حق المراسل؛ بأن دفعه والكاميرا والمايك بشكل غير لائق معترضًا عمله كمراسل.