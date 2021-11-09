متأثرا بمضاعفات كورونا.. رحيل الفنان المصري أحمد خليل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الممثل المصري، أحمد خليل، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما، إثر صراع مع فيروس كورونا.

وأكد نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، نبأ وفاة خليل، ونشر صورة للفنان الراحل على صفحته الرسمية في “إنستغرام”.

وأرفق زكي الصورة بتعليق: “البقاء لله وداعا أيها العملاق”.

وقال زكي في تصريح لصحيفة “المصري اليوم” إنه سيتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، عقب صلاة الظهر.

وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت أن حالة الفنان أحمد خليل تدهوت في الأيام الأخيرة، إثر إصابته بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا”، مما استدعى نقله إلى المستشفى.