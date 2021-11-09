فن ومشاهير

كارول سماحة تكتسح تيك توك.. مليون مشاركة لـ”يا شباب يا بنات” في أيام!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية كارول سماحة بحصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “يا شباب يا بنات”، إذ تحتل الأغنية المراتب الأولى في صدارة الترند بموقع “يوتيوب”، محققةً أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وتحصد أغنية “يا شباب يا بنات” تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من التحدي والفرح.

وفي هذا السياق، حققت أغنية “يا شباب يا بنات” رقمًا قياسيًا على تطبيق “تيك توك”، بأكثر من مليون مشاركة بعد أسبوعين فقط من صدورها.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان. وكليب الأغنية من إخراج بتول عرفه، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، في فكرة جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع.

وتمثل الأغنية التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنيتي “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage  وأغنية “شكرًا”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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