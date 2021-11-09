شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب السينما الأجنبى أصيب بالذعر.. حكاية إنصاف رشدى ودماء 3 خرفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم نجوم الفن اهتمامًا كبيرًا بنتيجة العرض الأول لأفلامهم وردود أفعال الجمهور حوله، وما يحققه من نجاح، ويذكر كل منهم تفاصيل يوم العرض الأول لكل فيلم من أفلامه.

وكان نجوم الزمن الجميل فى بدايات السينما يهتمون اهتمامًا كبيرًا بردور أفعال الجمهور حول ما يقدمونه فيها من أفلام، ويبذلون كل جهودهم حتى يحققون فيها النجاح المطلوب ويجدون إقبالاً من الجمهور، حتى أن بعضهم كان يلجأ لبعض الطقوس الغريبة، التى كانت تلجأ لها العديد من الفرق المسرحية قبل ظهور السينما، ويعتقدون أن هذه الطقوس تجلب لهم النجاح وتحقق لهم ما يريدون، فكان بعضهم يلجأ للتعاويذ والأحجبة والأعمال والذبائح و الاستعانة بالدجالين كوسائل يعتقدون أنها تجلب لهم الحظ وتكتب لهم النجاح.



إنصاف رشدى



إنصاف رشدى

وكانت الفنانة إنصاف رشدى أخت الفنانة فاطمة رشدى قامت بدور البطولة فى فيلم " تحت ضوء القمر" عام 1930 ، وكان العرض الأول للفيلم فى حفلة ماتينيه، حيث كانت السينمات تعرض حفلتين فقط فى اليوم ، وفوجئ صاحب السينما ببطلة الفيلم وقد حضرت ومعها 3 خراف بيض وجزار، وأمرت إنصاف رشدى الجزار بذبح الخراف الثلاثة أمام باب السينما وأخذت تضع يدها فى الدماء وتلطخ بها جدران السينما بعلامة " الخمسة وخميسة"، لمنع الحسد وإزالة أى أرواح شريرة قد تؤذيها وتقلل من نجاح الفيلم.

وشعر صاحب السينما الأجنبى بالذعر والغضب من هذا التصرف، الذى لم يعرف معناه ، وأصر على عدم عرض الفيلم فى السينما حتى تمسح إنصاف الدماء من جدران السينما، وأمامم إصرار صاحب السينما مسحت إنصاف رشدى الدماء، وشاءت الأقدار أن يفشل الفيلم فشلاً ذريعاً ولم يحقق أى نجاح، ووقتها أرجعت بطلة العمل هذا الفشل لمسح أثار الدماء من جدران السينما ، مما أدى إلى سيطرة الأرواح الشريرة و تأثير الحسد عليها.