وفاة الفنان أحمد خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان أحمد خليل، عن عمر 80 عاما، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين لـ"الخليج 365".

وعانى الفنان القدير أحمد خليل، من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

"حكايتي مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، حيث عُرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقي وصبري فواز وجيهان خليل.