الليلة.. لقاء الخميسي ضيفة لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر حساب برنامج "كلمة أخيرة" بموقع فيسبوك برومو حلقة الليلة من البرنامج، وتستضيف فيها الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة لقاء الخميسي، بعد نجاح دورها في حكاية "حتة من القمر"، ضمن حكايات مسلسل "زي القمر 2".

وتتحدث لقاء الخميسي عن المجتمع والتنمر، وكواليس دورها في مسلسل "اجازة مفتوحة".

وتروي لقاء الخميسي خلال حكاية "حتة من القمر" معاناة شابة لديها "وحمة" كبيرة في وجهها وما تتعرض له من مضايقات وتنمر، وعبر الجمهور عن إعجابه بالفكرة وأدائها للشخصية.

وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي، عايدة رياض، محمد العمروسي، جيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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