رامي صبري يكشف موعد طرح "هموت من غيرها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان رامي صبري، موعد طرح أغنيته الجديدة "هموت من غيرها"، التي من المقرر طرحها قريبًا عبر قناته الرسمية بموقع" يوتيوب".

ونشر رامي صبري صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: صباح الفل على حبايبي، إن شاء الله أغنيتي الجديدة هموت من غيرها، هتكون موجودة على جميع المنصات العربية يوم 18 نوفمبر، إن شاء الله نجاح كبير".

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع أسامة الهندي.

جدير بالذكر أن رامي صبري، طرح مؤخرًا، أحدث أغانيه الجديدة "بيحرك في المشاعر" عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "بيحرك في المشاعر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتنسيق الموسيقى وسام عبدالمنعم، والجيتار مصطفى نصر.