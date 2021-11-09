سعد لمجرد يحتضن اليسا: “جميلة من الخارج والداخل”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 08:43 صباحاً - تتواجد الفنانة اللبنانية إليسا في العاصمة الفرنسية باريس بعدما كانت أحيت ليلة السبت 6 تشرين الثاني الجاري حفلة على مسرح الأولمبيا للمرة الثالثة على التوالي.

والتقت إليسا أثناء وجودها في باريس الفنان المغربي سعد لمجرد. وفاجأت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عفوية جداً جمعتها به.

وتحدّثت إليسا عن لمجرد بأجمل الكلمات، فعلّقت بالقول: “قلب من ذهب. صديقي الموهوب جداً، سُعِدتُ بلقائك. الى اللقاء. أحبكَ”.

بدوره نشر سعد لمجرد نفس الصورة عبر حسابه على انستغرام وعلق كاتبا: “كان من دواعي سروري أن ألتقي بك عزيزتي إليسا ، أنت جميلة من الداخل والخارج ، بسيطة ومتواضعة ، آمل حقًا أن أراك قريبًا حبيبتى مرة أخرى

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