شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ونسرين طافش يستكملان "فى القلب" بالشيخ زايد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل المخرج مرقس عادل تصوير فيلم "فى القلب"، من بطولة خالد سليم ونسرين طافش اليوم الثلاثاء فى ديكور فيلا بمدينة الشيخ زايد، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، موضحًا أنه يتبقى يومان فقط من التصوير، ويدخل بعدها العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه فى السينمات.

فيلم "فى القلب"، بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

من ناحية أخرى يواصل المخرج مرقس عادل فى تحضيرات فيلمه الجديد "بنات رزق"، للفنانة شيرين رضا وغادة عادل وأروى جودة، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التجهيز له حالياً بعد اختيار أبطاله الرئيسين، كما أن أحداث العمل سيتم تصويرها فى أكثر من دولة أبرزها دبي وجورجيا.