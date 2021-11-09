شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يحيى حفلين فى العراق 11 و13 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبنانى مروان خورى، لإحياء حفلين غنائيين، في دولة العراق، الأول يوم الخميس المقبل 11 نوفمبر الجارى في مدينة بغداد، أما الحفل الثانى سيكون يوم السبت 13 نوفمبر بمدينة أربيل، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى الدول العربية.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خوري.

وطرح المطرب اللبناني مروان خورى في عيد الحب الماضى، أغنية "مهلا على قلبي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات والحان مروان خوري وتوزيع وميكساج داني خوري.

جدير بالذكر أن مروان خورى له عدد كبير من الاغانى الناجحة بالإضافة إلى مشاركته في تلحين الكثير من الأغانى لأكبر نجوم الوطن العربى منهم: الفنانة ماجدة الرومى حيث لحن لها 5 أغانى أشهرهم "أحبك أنا، ولا تسأل"، ولحن أيضًا للفنانة نوال الزغبى 5 أغنيات منهم "يا رايح ، قلبى دق"، وقام بتلحين 8 أغنيات لكارول سماحة "حبيب قلبى، أتطلع فيى، خليك بحالك، حدودى السما"، كما لحن للفنانة إليسا 7 أغانى منهم" بتمون، كرمالك، ذنبى أنا"، والفنان فضل شاكر "ظلمونى، نار الشوق"، ولم يكتفى بذلك فقد تعاون أيضا مع صابر الرباعى، أصالة، نجوى كرم وغيرهم.