وائل جسار: مصر قبلة الفن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب النجم وائل جسار عن سعادته بمشاركته في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، قائلا: يشرفني أن أشارك في هذا المهرجان للمرة الخامسة، خاصة أن وصوله إلى العقد الثالث من عمره يعد تأكيدا على ريادته وترسيخا لمكانته الدولية والعربية.

وأضاف في تصريحات صحفية: مصر هي قبلة الفن العربي، والنجاح فيها يمثل نجومية خاصة لكل فناني العالم. ومشاركة هذا العدد الضخم من المطربين أمر يجعلنا نرفع القبعة لإدارته، خاصة أنه المهرجان الوحيد الذي قدم فعالياته العام الماضي رغم أنف كورونا".

وأكمل: مصر بلدي الثاني، وأحب جمهورها، وأسعى لتقديم كل جديد كي أسعدهم، ويكون لي الشرف أن أشارك في أي أغنية وطنية مصرية ودائمًا أحب أن أشارك مصر وشعبها في أفراحهم.