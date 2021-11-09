شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف وعمر العبد اللات يحيان حفلا غنائيا فى أمريكا.. 3 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب الفلسطيني محمد عساف، لإحياء حفل غنائي، في أمريكا يوم 3 ديسمبر المقبل، كما يشاركه في الحفل المطرب الأردنى عمر العبد اللات، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.

وانتهى مؤخرًا المطرب الفسطينى محمد عساف من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة وميكس وماستر أحمد حسام، وقال موزع الأغنية إلهامى دهيمة لـ"الخليج 365" عساف يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على اليوتيوب.

وطرح مؤخرًا الفنان محمد عساف كليب أغنيته "فلسطين أنتِ الروح" من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، وهى ثمرة التعاون بين الفنان محمد عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

ويأتى إطلاق هذا العمل مع بداية العام الحالى 2021، للتأكيد على أن الشعب الفلسطينى متمسك بتراب وطنه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق، حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.