شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين دولار لـ فيلم الرعب Antlers منذ طرحه أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديد Antlers إيرادات وصلت إلى 8 ملايين و17 ألف دولار، منذ طرحه يوم 29 أكتوبر الماضى بـ دور العرض حول العالم، وانقسمت إيرادات العمل بين 6 ملايين و211 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و2 مليون و805 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

وتدور أحداث فيلم Antlers الجديد حول تعامل مدرسة صغيرة فى ولاية أوريجون وشقيقها، مع طالب شاب يحمل سرًا خطيرًا، ثم تدور الأحداث فى إطار تشويقى.

العمل من بطولة كيرى راسل، جيسى بليمونس، جيريمى تى توماس، جراهام جرين، سكوت هيز، روري كوكرين، ايمي ماديجان، كودي ديفيس، سوير جونز، أرلو هاجدو، ومن إخراج سكوت كوبر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هنري شيسون، ونيك انتوسكا.