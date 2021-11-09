شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى وسينثيا إريفو تقدمان بطولة فيلم الموسيقى الجديد Wicked والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الثنائى أريانا جراندي وسينثيا إريفو ببطولة الفيلم الموسيقى الجديد Wicked، الذى سيكون من إنتاج شركة Universal، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، سيقوم المخرج جون إم تشو بإخراج العمل.

فيلم Wicked الجديد مستوحى من المسرحية الموسيقية التي تحمل نفس الاسم، والتي يتم عرضها منذ 18 عامًا، على أن تلعب ستلعب إريفو دور Elphaba ، بينما ستلعب جراندي دور Glinda.

فيلم Wicked قيد التطوير حاليًا، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج العمل الجديد في خلال الصيف من العام المقبل 2022 بـ المملكة المتحدة.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، لم تكشف Universal الكثير من المعلومات حول العمل الجديد بخلاف بطلتيه والمخرج، على ان يتم طرح مجموعة من المعلومات حول العمل في الفترة المقبلة.