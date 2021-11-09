الانتهاء من تصوير "مربع برمودة"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوشك المخرج طارق رفعت على الانتهاء من عملية مونتاج فيلم "مربع برمودة"، بعد انتهاء تصوير كافة مشاهده، والتي تمت في عدة مناطق متفرقة تجاوزت 30 موقع تصوير، منها فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة .

وأكد رفعت في بيان صحفي أن أحداث الفيلم تدور في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، إذ ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلوا في سلسلة من الأحداث الكوميدية .

كما كشف المنتج عاطف كامل عن الصور الأولى من العمل، مشيراً إلى أن اسم الفيلم "مربع برمودة" وليس "مربع برمودا"، مؤكداً أن المقصود بكلمة "برمودة" هو الشهر القبطي المعروف.

فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج ذا جيت ميديا جروب لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك، وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا وهنا شيحة ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت .