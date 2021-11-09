مروة ناجي: مهرجان الموسيقى العربية فرصة عمري وأتمنى تجسيد أم كلثوم مسرحيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعربت الفنانة مروة ناجي، عن سعادتها بمشاركتها في الدورة الثلاثين بمهرجان الموسيقى العربية، في حفل شاركها فيه الغناء النجم عاصي الحلاني.

وقالت مروة ناجي في تصريحات صحفية: أنا سعيدة لأن المهرجان يجمع ألمع النجوم في العالم العربي، إذ يجدد نفسه في كل دورة عن طريق اختيار النجوم من المحيط إلى الخليج، كما أن إدارته حريصة على دعم المواهب الغنائية الشابة، من خلال منحهم فرصة الغناء أمام عمالقة الطرب في الوطن العربي.

وأضافت: عاصي الحلاني شخصية جميلة جمعتني به كواليس جميلة في برنامج "ذا فويس"، وكان من المعجبين بموال برضاك وكان دائما يحضر هدايا لفريقه فكانت كواليسه ممتعة، وحفله في كل عام يجعل الجمهور يتراقص على الكراسي، ولذا فهو محبوب في مصر.

وأكملت: الظهور على خشبة مهرجان الموسيقى العربية وفر سنوات كثيرة في عمري الفني لأن كبار الموسيقيين المتخصصين سمعوني، وتعلمت على يد رواد المهرجان كيف أقف على خشبة مسرح الأوبرا وكانت أول مشاركة لي بعد نجاحي في مسابقة المهرجان، أن تعطيني رائدة المهرجان الفنانة الراحلة د. رتيبة الحفني فرصة إحياء حفل الختام مع كبار النجوم، وأعطتني الثقة بالنفس كي أقف على خشبة المسرح وأواجه الجمهور بهذه القوة.

وحول تجربتها المسرحية قالت: بعد نجاحي في مسلسل تفاحة آدم، عرض علي العديد من المسرحيات الغنائية، ووجدت نفسي أنطلق في المسرح بشكل كبير، وقدمت العديد من المسرحيات منها "بحلم يا مصر" مع الفنان علي الحجار، وبعدها على مدار 6 سنوات كان آخرها "ألمظ وسي عبده" وهي المسرحية التي نلت عنها إشادات كثيرة وتأثرت بها كثيرا، وأتمنى تقديم السيرة الذاتية للفنانة وردة لأنها شخصية ثرية خاصة وأنني قدمت مسرحية بليغ حمدي وكشفت كواليس في قصة حبهما، كما أتمنى تقديم شخصية داليدا في عمل استعراضي ضخم، وبالطبع لو أُتيحت لي الفرصة لكي أقدم شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم فهي الصوت الحلم لكل نجوم الوطن العربي.