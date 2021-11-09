محمد صادق يُعلن انضمام هنا الزاهد لفريق عمل "بضع ساعات في يوم ما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الكاتب والسيناريست محمد صادق، انضمام الفنانة هنا الزاهد لفيلمه الجديد، "بضع ساعات في يوم ما".

ونشر محمد صادق صورة له، برفقة الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الفنانة الجميلة هنا الزاهد، في فيلم بضع ساعات في يوم ما".

ومن ناحية أخرى، شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.