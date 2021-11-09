أول تعليق لمنة عرفة ووالدتها بعد طلاقها من محمود المهدي وتعليقه: “يا حمرا يا قرعة”.. أعرف ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 03:50 صباحاً - صدم الممثل المصري الشاب محمود المهدي جمهوره بإعلان انفصاله عن الفنانة منة عرفة، وذلك قبل أيام قليلة من حفل زفافهما.

وفي أول تعليق لمنة عرفة، أكدت خبر الانفصال، على خاصية “ستوري” على حسابها بموقع “إنستجرام”، حيث كتبت الممثلة المصرية: “كل شيء قسمة ونصـيب تم الانفـصال وربنا يوفــق الجميع”.

في نفس السياق، أوضح محمود المهدي أسباب الطلاق، مؤكدًا أن الخلافات بينه وبين منة عرفة كانت حول توجهاتها الفنية وعلاقتها بأصدقائها أوضح المهدي: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني” أضاف: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”

ومن جانبها، رفـضت والدة منة عرفة، الكشف عن مصـير عـــلاقة ابنتها بمحمود المهدي، إلا أنها أكدت خبر انفـصال ابنتها، وتمنت لها التوفـيق في حياتها المقبلة.

والدة منة عرفة رفـضت الكشف عن أسباب الانفـصال، حيث قالت في تصريحات صحفية: “لا أستـطيع الكلام حاليًا عن الأمر”.

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وكانت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة قد تحدثت عن حفل زفافها، وكشفت أسباب تأخـــر إقامتها لها، مؤكدة إنها كانت ترفــ ـض في البداية إقامة حفل زفاف.

منة عرفة قالت، خلال لقاءها وزوجها الفنان محمود المهدي، في برنامج ” The Insider بالعربي”: “أنا عايزة أعمل الفرح النهاردة قبل بكرة، ومكنتش أعرف إنو الموضوع صــعب للدرجة دي، وإني لازم أقـــعد مع منظمة الفرح والتحضيرات وأنا مــ ـش فاهمة حـــاجة”.

وعن أسباب رغـــبتها في عـــدم إقامة حفل زفاف في البداية، تابعت: “أنا مــش حابة أعمل فرح، لأنه بهدلة لينا، وكمية الفلوس اللي بتر وح كتيرة أوي، وفي الآخر الناس هيجوا يتفـــرجوا وياكلوا ويشربوا وبعدين يتــــريقوا علينا”.

وكان الفنان المصري الشاب محمود المهدي قد أعلن مؤخرًا اقتــــراب موعد زفافه على الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد احتفالهما بعد قرانهما في نهاية شهر يونيو الماضي.

محمود المهدي نشر صورة جمعته بمنة عرفة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب اوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق كم واحد مستني”، وعلقت منة بقولها: “بحبك ربنا يديمك احلي نعمه في حياتي”.

وروت منة عرفة من قبل كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدى والتى كانت فى شركة الإنتاج لحظة التعاقد على الفيلم وقالت: “كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب”.

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